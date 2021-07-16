Глава НБУ видит IPO на Лондонской фондовой бирже одним из вариантов приватизации госбанков
Первичное публичное размещение акций (IPO) украинских банков на Лондонской фондовой бирже (LSE) является одним из вариантов приватизации государственных банков, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные мероприятия с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов их приватизации", – написал он в Facebook в пятницу.