Экономика

14:47 16.07.2021

Заявленные ФТС РФ "контрабандные" 80 тыс. тонн нефти были направлены транзитом в Беларусь – "Укртранснафта"

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Заявленные ФТС РФ "контрабандные" 80 тыс. тонн нефти были направлены транзитом в Беларусь – "Укртранснафта"

Заявленные Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ как контрабандные 80 тыс. тонн нефти с отправкой из порта "Новороссийск" не поступили в Украину в качестве импорта, а были направлены транзитом в Беларусь, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в АО "Укртранснафта".

"Учитывая распространенную пресс-службой ФТС РФ информацию, сообщаем, что "Укртранснафта" приняла танкер Altai с 80 тыс. тонн нефти на Морском нефтяном терминале "Южный" в марте 2020 года. Загрузка указанного объема нефти состоялась в порту Новороссийск (РФ). Страной происхождения нефти является Республика Казахстан. Отметим, что указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Республику Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора "Укртранснафты" с BNK (UK) Limited (Великобритания)", - говорится в комментарии УТН.

В компании напомнили, что в целом в 2020 году в рамках договора на транспортировку, заключенного с BNK (UK) Limited, "Укртранснафта" поставила транзитом в Беларусь около 800 тыс. тонн нефти.

Как сообщалось, ФТС 15 июля сообщила, что выявила контрабанду 80 тыс. тонн нефти из РФ в Украину на танкере, который должен был направляться в Италию. Таким образом, были нарушены правила, установленные постановлением правительства РФ, которыми введен запрет на вывоз из РФ на территорию Украины сырой нефти.

"В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что капитан танкера Altai после погрузки в порту Новороссийск 80 тыс. тонн нефти при убытии заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории Российской Федерации отправился в порт "Южный" (Украина), где осуществил выгрузку товаров", - сообщили в ФТС.

Центральной энергетической таможней РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Теги: #транзит #рф #укртранснафта #нефть
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