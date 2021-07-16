Экономика

14:13 16.07.2021

В Украине с начала открытия рынка земли заключено 774 сделки купли-продажи – премьер Шмыгаль

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В Украине с начала открытия рынка земли заключено 774 сделки купли-продажи – премьер Шмыгаль

Со времени запуска рынка земли с 1 июля и по состоянию на 15 июля в Украине проведено 774 земельные транзакции на ранее запрещенные к продаже участки с/х назначения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде в пятницу.

"Уже 15 дней украинцы могут свободно распоряжаться своей собственностью. Это означает, что конституционное право граждан больше не будет нарушаться", - подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что в среду правительство приняло постановление, разрешающее аграриям получать кредиты на портфельной основе для покупки земли сельскохозназначения.

"Правительством также были введены другие меры поддержки малых хозяйств: выплата 5 тыс. грн на гектар новосозданным хозяйствам, 5 тыс. грн на одну корову в год, возможность заказать консультационные услуги до 36 тыс. грн, которые государство компенсирует; возмещение 90% единого социального взноса для малых семейных ферм", - отметил премьер-министр.

В свою очередь, Министерство аграрной политики и продовольствия привело на сайте в пятницу данные, согласно которым на 16 июля заключено 880 сделок купли-продажи ранее подмораторной земли общей площадью 1,15 тыс. га. По суммарной площади проданных земельных участков лидируют Полтавская область с показателем 219,7 га, Харьковская (179,7 га), Винницкая (94,8 га), Киевская (90,3 га) и Днепропетровская (73,0 га) области.

Минагрополитики добавляет, что с момента открытия земельного рынка от нотариусов поступило 4,16 тыс. заявок на доступ к Государственному земельному кадастру с целью онлайн-проверки законности покупки земельных участков. Из них 3,72 тыс. согласованы, 0,1 тыс. находятся в очереди на рассмотрение, 0,47 тыс. отказано в доступе. Всего в стране насчитывается более 6 тыс. нотариусов.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.

Теги: #шмыгаль #земля #рынок
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