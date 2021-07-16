Экономика

13:51 16.07.2021

Введение годового продукта на газ обезопасило потребителей от резких ценовых колебаний - премьер

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Введение годового продукта на газ обезопасило потребителей от резких ценовых колебаний - премьер

Внедрение годового продукта на газ позволило уберечь потребителей от резких ценовых колебаний, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Введением годового продукта на газ мы обезопасили людей от резких ценовых колебаний", - цитирует премьера "Урядовый портал" в пятницу.

Как отметил Шмыгаль, цена на газ в Европе выросла до наивысших значений за последние 13 лет - свыше $450/куб. м. Это повлекло бы удорожание газа для украинских домохозяйств до 13-15 грн/куб. м. В то же время в настоящее время потребители "Нафтогаза" платят 7,96 грн/куб. м, добавил глава Кабмина.

Теги: #шмыгаль #газ #тарифы
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