Введение годового продукта на газ обезопасило потребителей от резких ценовых колебаний - премьер

Внедрение годового продукта на газ позволило уберечь потребителей от резких ценовых колебаний, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Введением годового продукта на газ мы обезопасили людей от резких ценовых колебаний", - цитирует премьера "Урядовый портал" в пятницу.

Как отметил Шмыгаль, цена на газ в Европе выросла до наивысших значений за последние 13 лет - свыше $450/куб. м. Это повлекло бы удорожание газа для украинских домохозяйств до 13-15 грн/куб. м. В то же время в настоящее время потребители "Нафтогаза" платят 7,96 грн/куб. м, добавил глава Кабмина.