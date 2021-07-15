Экономика

18:40 15.07.2021

НАПК обратилось в суд с иском о прекращении контракта "Нафтогаза" с Витренко

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НАПК обратилось в суд с иском о прекращении контракта "Нафтогаза" с Витренко

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский районный суд Киева с иском об прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и главой правления компании Юрием Витренко.

"И НАПК, и все общество видит, что в деле с назначением главы "Нафтогаза" закон (о предотвращении коррупции – ИФ) не выполняется ни Кабмином, ни Набсоветом компании. Именно поэтому НАПК обращается в суд для прекращения незаконного трудового договора", – отметил глава агентства Александр Новиков, слова которого приводятся в его сообщении в Facebook.

Также НАПК в письме к главе набсовета компании Клер Споттисвуд разъяснило, как именно совет обязан устранить нарушения закона, говорится в сообщении.

Согласно ему, необходимость в разъяснениях возникла после заявления набсовета о якобы отсутствии у него прав на прекращение контракта с главой правления.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. КМУ сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

После переговоров при участии МФО, США и ЕС правительство заверило в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении, и распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года избрало на новый срок - до одного года - трех независимых членов НС: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), а также двух представителей государства - Наталию Бойко и Юлию Ковалив.

В середине июня НАПК предписало отменить п.п. 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р, согласно которому экс-глава Минэнерго Витренко был избран и назначен главой "Нафтогаза" вместо Коболева.

По данным НАПК, закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.

Глава НС "Нафтогаз" Споттисвуд инициировала отстранение главы правления НАК Витренко из-за предписания НАПК. В то же время Кабмин оспорил это предписание в Окружном административном суде Киева (ОАСК), который 18 июня приостановил его действие.

Набсовет НАК 24-25 июня перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении от должности Витренко.

Позднее, 1 июля, НАПК в предписании главе набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Споттисвуд потребовало расторгнуть контракт с главой правления компании Витренко. Это предписание также было оспорено в ОАСК, который 5 июля приостановил его действие.

Наблюдательный совет НАК на внеочередном заседании 6 июля не стал принимать решения о возможном отстранении главы правления компании Юрия Витренко, ссылаясь на отсутствие у него таких прав, учитывая это решение суда.

Теги: #напк #витренко #суд
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