ПриватБанк и Ощадбанк запустили бесконтактную оплату часами SwatchPAY для держателей карт Mastercard

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк (оба – Киев) запустили для держателей карт Mastercard возможность бесконтактной оплаты посредством швейцарских часов SwatchPAY при помощи чипа NFC, сообщили пресс-службы банков в четверг.

Согласно сообщению, для настройки оплаты необходимо установить мобильное приложение SwatchPAY, добавить в него данные платежной карточки и активировать часы в магазине Swatch или самостоятельно с помощью смартфона с NFC на базе Android.

Указывается, что сервис SwatchPAY! работает на базе глобальной цифровой платформы токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется 16-значной комбинации цифр или, иначе говоря, токеном. Токен заменяет фактические данные банковской карты при оплате, обеспечивая максимальный уровень защиты платежной транзакции.