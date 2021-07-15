Экономика

12:50 15.07.2021

Украина может успеть получить транш от МВФ до конца 2021 г. – замглавы НБУ

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Украина может успеть получить транш от МВФ до конца 2021 г. – замглавы НБУ

Украина может получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) транша по программе stand-by до конца 2021 года, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий.

"Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений - это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement, что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру Советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам замглавы, НБУ также рассчитывает на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС объемом EUR600 млн и второй части DPL от Всемирного банка на $350 млн. Он подчеркнул, что возможность получения этого финансирования Украиной напрямую зависит от успехов в сотрудничестве с МВФ.

Гелетий добавил, что для продолжения сотрудничества с МВФ НБУ выполняет структурные маяки, в частности, проводит самооценку по надзорному процессу, отчетности и инструментарию в соответствии с Базельскими принципами.

Теги: #нбу #гелетий #мвф
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