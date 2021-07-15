Экономика

12:20 15.07.2021

НБУ готов поддержать банки в случае возникновения новых витков кризиса – Гелетий

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НБУ готов поддержать банки в случае возникновения новых витков кризиса – Гелетий

Национальный банк Украины (НБУ) выразил готовность поддержать банки в случае возникновения новых витков кризиса из-за пандемии COVID-2019, сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

"Все будет зависеть от динамики COVID-2019. Мы будем ее мониторить и, в случае возникновения новых витков кризиса и при необходимости, поддержим банки. То есть, если мы будем видеть перспективу введения нового локдауна, то обсуждать целесообразность введения экстренных мер", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем он выразил надежду на то, что экономический шок 2020 года не повторится, ситуация будет стабильной НБУ продолжит сворачивание антикризисных мер.

Теги: #нбу #гелетий
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