Экономика

11:47 15.07.2021

Рада одобрила Бюджетную декларацию на 2022-2024 гг.

2 мин читать
Рада одобрила Бюджетную декларацию на 2022-2024 гг.

Верховная Рада одобрила Бюджетную декларацию Украины на 2022-2024 годы.

Трехлетнюю бюджетную декларацию поддержали 269 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Бюджетная декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% в 2024-м.

"Финансирование дефицита госбюджета предлагается проводить в основном за счет привлечения внутренних финансовых ресурсов", – сообщил министр финансов Сергей Марченко, представляя документ в парламенте.

Согласно документу, в нынешнем году дефицит госбюджета ожидается на уровне 246,6 млрд грн, в 2022-м - 188 млрд грн, в 2023-м - 179,8 млрд грн, в 2024-м - 179,59 млрд грн.

При этом Бюджетная декларация предусматривает введение налоговых изменений, которые предлагает так называемый "правительственный ресурсный законопроект" №5600, с 2022 года, за счет чего государственный бюджет, как ожидается, будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.

Согласно декларации, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7,665 тыс. грн на начало 2024-го. При этом декларация предусматривает увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022-го до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года – до 7,176 тыс. грн.

Бюджетная декларация также содержит оценку фискальных рисков, среди которых - дальнейшее распространение COVID-19, значительное снижение транзита газа из РФ, усиление гибридных угроз со стороны РФ, рост безработицы, низкий урожай зерновых культур, высокая доля расходов по госдолгу в 2022-2024 годах и другие.

Теги: #рада #бюджетная_декларация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:26 15.07.2021
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления о включении дела "вагнеровцев" в ВСК

"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления о включении дела "вагнеровцев" в ВСК

07:20 15.07.2021
Вопрос отставки Авакова - первый в повестке дня заседания Рады в четверг

Вопрос отставки Авакова - первый в повестке дня заседания Рады в четверг

15:42 14.07.2021
Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Авакова путем голосования

Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Авакова путем голосования

11:14 14.07.2021
Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

11:01 14.07.2021
Разумков созывает внеочередное заседание Рады в среду

Разумков созывает внеочередное заседание Рады в среду

20:39 13.07.2021
Арахамия считает, что в Раде будет более 300 голосов за назначение Монастырского министром внутренних дел

Арахамия считает, что в Раде будет более 300 голосов за назначение Монастырского министром внутренних дел

20:31 13.07.2021
"Батькивщина" не позволила "протащить" закон о легализации каннабиса в Украине – Тимошенко

"Батькивщина" не позволила "протащить" закон о легализации каннабиса в Украине – Тимошенко

20:15 13.07.2021
Рассмотрение представления о назначении Монастырского министром внутренних дел состоится 16 июля

Рассмотрение представления о назначении Монастырского министром внутренних дел состоится 16 июля

19:58 13.07.2021
Рада в четверг может поддержать отставку Авакова с поста главы МВД и назначение Монастырского на эту должность - нардеп Кравчук

Рада в четверг может поддержать отставку Авакова с поста главы МВД и назначение Монастырского на эту должность - нардеп Кравчук

19:13 13.07.2021
"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович

Правительство Украины установило ежемесячную доплату 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров

Рада приняла закон законопроект о реформировании предприятий ОПК

Приватизация ОГХК станет мощным стартом большой приватизации – глава ФГИ

НБУ планирует снять ограничение на покупку инвалюты без обязательств

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может успеть получить транш от МВФ до конца 2021 г. – замглавы НБУ

НБУ готов поддержать банки в случае возникновения новых витков кризиса – Гелетий

Vox Ukraine провел фактчекинг критики законопроекта о реформе градостроительства – Шуляк

Украина может стать ключевым поставщиком сырья и компонентов для технологий будущего для Европы – Шефчович

Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович

"УДАР" призывает внести в "ресурсный" законопроект изменения, которые сделают невозможным подорожание недвижимости для граждан

НБУ разрешит бизнесу с 20 июля покупать инвалюту на EUR100 тыс. в день без обязательств

Послы G7 приветствуют принятие Радой закона о трансформации "Укроборонпрома"

Работодатели вдвое чаще стали трудоустраивать сотрудников официально - Минэкономики

Кабмин переназначил Кузькина первым замглавы "Укравтодора", назначил Ивко заместителем главы агентства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА