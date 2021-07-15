Украина может стать ключевым поставщиком сырья и компонентов для технологий будущего для Европы – Шефчович

У Украины может получиться стать лучшим поставщиком сырья и компонентов для технологий будущего для Европы, чем у Китая, убежден вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.

"Думаю, у вас может получиться лучше, чем у Китая. Я понимаю президента, премьер-министра и ваших руководителей бизнеса, которые хотят обеспечить, чтобы Украина выстраивала всю вертикально интегрированную производственно-сбытовую цепочку вокруг важнейшего сырья, и чтобы в Украине оставалось как можно больше добавленной стоимости... Украина явно могла бы быть ключевым поставщиком сырья и компонентов для этих технологий будущего для Европы", - сказал Шефчович в интервью агентству "Интерфакс-Украина".