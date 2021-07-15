Экономика

10:28 15.07.2021

Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович

2 мин читать
Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович

Второй транш макрофинсовой помощи Европейского союза будет предоставлен Украине сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы, заявил вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.

"Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права соблюдается во всех наших государствах-членах", - сказал Шефчович в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он указал, что это не что-то конкретное для Украины - это действительно важная задача, потому что речь идет о деятельности государства, об общих ценностях, об атмосфере в обществе.

"Также очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", - добавил Шефчович.

Кроме того, он подчеркнул, что достижения Украины за последние три десятилетия были очень впечатляющими, особенно из-за очень сложной геополитической среды.

"У вас было много проблем, у вас было вторжение, аннексия вашей территории. Как вы знаете, ЕС всегда был на вашей стороне. Если вы посмотрите на макрофинансовую помощь в размере 16 млрд евро - я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия. Если вы посмотрите на то, чего вы достигли за последние годы, становится совершенно ясно, что вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации", - пояснил вице-президент Европейской комиссии.

Теги: #ес #транш #шефчович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 15.07.2021
Вице-президент ЕК: Украине следует подумать над созданием системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод

Вице-президент ЕК: Украине следует подумать над созданием системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод

10:56 15.07.2021
ЕС хочет ускорить сотрудничество с Украиной в сфере сырья и аккумуляторов – Шефчович

ЕС хочет ускорить сотрудничество с Украиной в сфере сырья и аккумуляторов – Шефчович

10:42 15.07.2021
Вице-президент Еврокомиссии: положительное решение об открытии ЕС границы для Украины - это вопрос дней

Вице-президент Еврокомиссии: положительное решение об открытии ЕС границы для Украины - это вопрос дней

12:20 14.07.2021
Послы ЕС рекомендуют открыть границы стран-членов Содружества для Украины - источник

Послы ЕС рекомендуют открыть границы стран-членов Содружества для Украины - источник

03:04 14.07.2021
ЕС призывает богатые страны активнее делиться вакцинами для борьбы с пандемией COVID-19

ЕС призывает богатые страны активнее делиться вакцинами для борьбы с пандемией COVID-19

19:08 13.07.2021
Зеленский провел встречу с Шефчовичем, отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и угрозу "Северного потока-2"

Зеленский провел встречу с Шефчовичем, отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и угрозу "Северного потока-2"

11:27 13.07.2021
Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

10:08 12.07.2021
Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за кризиса с мигрантами

Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за кризиса с мигрантами

08:37 12.07.2021
ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

00:04 12.07.2021
Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины установило ежемесячную доплату 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров

Рада приняла закон законопроект о реформировании предприятий ОПК

Приватизация ОГХК станет мощным стартом большой приватизации – глава ФГИ

НБУ планирует снять ограничение на покупку инвалюты без обязательств

ЕБА обеспокоена законодательными предложениями предоставить АМКУ слишком широкие полномочия

ПОСЛЕДНЕЕ

"УДАР" призывает внести в "ресурсный" законопроект изменения, которые сделают невозможным подорожание недвижимости для граждан

НБУ разрешит бизнесу с 20 июля покупать инвалюту на EUR100 тыс. в день без обязательств

Послы G7 приветствуют принятие Радой закона о трансформации "Укроборонпрома"

Работодатели вдвое чаще стали трудоустраивать сотрудников официально - Минэкономики

Кабмин переназначил Кузькина первым замглавы "Укравтодора", назначил Ивко заместителем главы агентства

Правительство Украины установило ежемесячную доплату 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров

Глава Минфина и ЕБА договорились обсудить отдельные положения "ресурсного" законопроекта

Передача "Укрэнерго" и МГУ от Минфина Минэнерго может стать проблемой для сертификации - глава Секретариата Энергосообщества

Украина за 6 мес. сократила импорт никелевых руд на треть

Холдинг "АВК" опровергает свое банкротство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА