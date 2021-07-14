Экономика

21:00 14.07.2021

СВАМ намерен признать особенный правовой режим для украинской электроэнергии – торгпред

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СВАМ намерен признать особенный правовой режим для украинской электроэнергии – торгпред

Механизм углеродной корректировки импорта (Carbon Border Adjustment mechanism, СВАМ) намерен признать особый правовой режим для украинской электроэнергии, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка со ссылкой на обнародованный проект регламента.

"Первая победа климатической дипломатии. СВАМ признает особенный правовой режим Украины", – написал торгпред в Facebook в среду.

"Обнародованный сегодня проект регламента по СВАМ в параграфе 47 преамбулы отмечает особый правовой режим стран, являющихся сторонами соглашений об ассоциации, содержащие углубленную и всеобъемлющую соглашение о свободной торговле. Таких стран есть три - Украина, Молдова и Грузия", – добавил он.

При этом Качка отметил, что возможное исключение применяется только к электроэнергии.

"Металлургия, удобрения и цемент и дальше подлежат ограничениям СВАМ", – отметил торгпред, добавив, что работу над адвокацией нужно продолжать.

"Так в Украине есть промышленные и энергетические объекты, которые могут напугать всех своими выбросами. Но очевидно, что у нас все не так плохо. И украинское общество, политики и бизнес стремятся климатически дружественной модернизации. И я уверен, что мы будем климатически нейтральными до 2050 года. Вместе с ЕС", – добавил Тарас Качка.

Теги: #регламент #свам
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