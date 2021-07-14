Экономика

17:24 14.07.2021

"УДАР" призывает внести в "ресурсный" законопроект изменения, которые сделают невозможным подорожание недвижимости для граждан

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"УДАР" призывает внести в "ресурсный" законопроект изменения, которые сделают невозможным подорожание недвижимости для граждан

Партия "Удар Виталия Кличко" предложила внести ряд поправок ко второму чтению "ресурсного" законопроекта (№5600) чтобы не допустить подорожания недвижимости для граждан.

Соответствующее заявление председателя исполкома Артура Палатного обнародовала пресс-служба политсилы.

"Нужно убрать нормы, которые коснутся рядовых граждан: налогообложение НДФЛ по ставке 18% (вместо 5%) доходов от продажи объектов недвижимости, налогообложение НДС операций по продаже жилья, ведь это приведет к удорожанию недвижимости. А также предоставление налоговым органам права получать на запрос информацию от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и тогда, когда ГНС ​​выявит факты, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком требований законодательства", - заявил политик.

Он отметил, что в нынешнем виде законопроект вернет налоговую систему в прошлое столетие.

"До 15 июля существует возможность внести поправки в принятый в первом чтении законопроект №5600, который существенно усиливает налоговое давление на большинство сфер экономики и усиливает полномочия налоговиков. В случае принятия в нынешнем виде законопроект вернет налоговую систему в девяностые годы прошлого столетия. Нужно отменить ряд убийственных нововведений", - заявил Палатный.

Также он высказался против урезания прав на получение бюджетного возмещения и возможности налоговой брать в налоговый залог (без решения суда) движимое и недвижимое имущество налогоплательщика (в том числе произведенную продукцию), если плательщик оспаривает доначисленные обязательства.

Теги: #палатный #ресурсный_законопроект #удар
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