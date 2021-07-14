Послы G7 приветствуют принятие Радой закона о трансформации "Укроборонпрома"

Послы стран G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности.

"Послы G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона №3822 о реформировании оборонно-промышленного комплекса. Закон создает хорошую основу для корпоратизации "Укроборонпрома" и совершенствования стандартов корпоративного управления в секторе соответствии с руководящими принципами ОЭСР", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

Так, послы призывают к быстрому и тщательному внедрению, чтобы минимизировать коррупционные риски.

"Должным образом внедренные эти реформы будут способствовать повышению глобальной конкурентоспособности оборонной промышленности Украины и дальнейшему обеспечению безопасности страны", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла закон об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности. Принятие законопроекта №3822 во втором чтении и в целом поддержали 256 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Документ предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а входящие в его состав государственные предприятия - в хозяйственные общества.

Принятие законопроекта позволит трансформировать "Укроборонпром" в два крупных холдинга.