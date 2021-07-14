Работодатели вдвое чаще стали трудоустраивать сотрудников официально - Минэкономики

Суточное количество официально трудоустроенных граждан в Украине за две недели более чем удвоилось - до 23 тыс., сообщило Министерство экономики со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

"За последние две недели наблюдается положительная динамика по увеличению количества работников, трудоустроенных должным образом. За этот период в органы Госналоговой было подано почти 159 тыс. сообщений о трудоустройстве", – указало министерство в релизе в среду.

"В среднем ежесуточно в Украине появлялось почти 23 тыс. официально оформленных работников. Для сравнения: в июне среднее за день количество составляло 11,6 тыс. человек", – добавили в Минэкономики.

По словам замминистра экономики Светланы Глущенко, 30 июня был зафиксирован рекорд - 63 тыс. новых официально трудоустроенных сотрудников.

Как указало министерство, самая активная регистрация новых сотрудников происходила в сфере организации временного размещений (рост на 131%), питания (78,6%).

Положительная динамика зафиксирована также в сфере строительства (на 16,4%) торговли (на 14,1%) и транспорта (на 7,3%)

В региональном разрезе лидируют Луганская, Николаевская и Черновицкая области, за ними – Киевская и Житомирская.

Как сообщалось, Гоструда с 1 июля в сотрудничестве с Госналоговой начали проводить инспекции по выявлению незадекларированных рабочих мест.