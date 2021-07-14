Экономика

14:18 14.07.2021

Кабмин переназначил Кузькина первым замглавы "Укравтодора", назначил Ивко заместителем главы агентства

1 мин читать
Кабмин переназначил Кузькина первым замглавы "Укравтодора", назначил Ивко заместителем главы агентства

Кабинет министров Украины переназначил Евгения Кузькина первым заместителем главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), а Андрея Ивко назначил заместителем главы "Укравтодора".

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Кузькин с 21 мая исполняет обязанности главы "Укравтодора".

Ивко ранее был директором департамента развития дорог агентства.

Теги: #транспорт #укравтодор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 14.07.2021
На въезд в Киев из-за жары вводят ограничение на движение большегрузного транспорта

На въезд в Киев из-за жары вводят ограничение на движение большегрузного транспорта

12:46 10.07.2021
"Укрзализныця" информирует о продолжающихся задержках движения 14 пассажирских поездов из-за аварии под Киевом

"Укрзализныця" информирует о продолжающихся задержках движения 14 пассажирских поездов из-за аварии под Киевом

12:18 10.07.2021
Въезд большегрузного транспорта в Киев ограничат с 12.00

Въезд большегрузного транспорта в Киев ограничат с 12.00

10:50 10.07.2021
Под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд, ряд пассажирских поездов следует с часовой задержкой

Под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд, ряд пассажирских поездов следует с часовой задержкой

11:26 09.07.2021
В Киеве вводят ограничение на движение большегрузного транспорта из-за жары

В Киеве вводят ограничение на движение большегрузного транспорта из-за жары

18:59 08.07.2021
Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

15:19 08.07.2021
В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные злоупотребления при приобретении спецтехники

В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные злоупотребления при приобретении спецтехники

13:02 08.07.2021
SkyUp отменяет рейсы Одесса-Салоники из-за недозагрузки

SkyUp отменяет рейсы Одесса-Салоники из-за недозагрузки

12:58 08.07.2021
"Киевметрострой" не обращался за переносом сроков сдачи новых станций метро на Виноградарь

"Киевметрострой" не обращался за переносом сроков сдачи новых станций метро на Виноградарь

11:42 08.07.2021
В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины установило ежемесячную доплату 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров

Рада приняла закон законопроект о реформировании предприятий ОПК

Приватизация ОГХК станет мощным стартом большой приватизации – глава ФГИ

НБУ планирует снять ограничение на покупку инвалюты без обязательств

ЕБА обеспокоена законодательными предложениями предоставить АМКУ слишком широкие полномочия

ПОСЛЕДНЕЕ

Работодатели вдвое чаще стали трудоустраивать сотрудников официально - Минэкономики

Правительство Украины установило ежемесячную доплату 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров

Глава Минфина и ЕБА договорились обсудить отдельные положения "ресурсного" законопроекта

Передача "Укрэнерго" и МГУ от Минфина Минэнерго может стать проблемой для сертификации - глава Секретариата Энергосообщества

Украина за 6 мес. сократила импорт никелевых руд на треть

Холдинг "АВК" опровергает свое банкротство

Рада приняла закон законопроект о реформировании предприятий ОПК

Приватизация ОГХК станет мощным стартом большой приватизации – глава ФГИ

НБУ планирует снять ограничение на покупку инвалюты без обязательств

"Ресурсный" законопроект привел к росту на 9% цен на первичном рынке недвижимости – эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА