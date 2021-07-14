Кабмин переназначил Кузькина первым замглавы "Укравтодора", назначил Ивко заместителем главы агентства

Кабинет министров Украины переназначил Евгения Кузькина первым заместителем главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), а Андрея Ивко назначил заместителем главы "Укравтодора".

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Кузькин с 21 мая исполняет обязанности главы "Укравтодора".

Ивко ранее был директором департамента развития дорог агентства.