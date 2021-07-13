Рада приняла закон законопроект о реформировании предприятий ОПК

Верховная Рада приняла закон об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности.

Принятие законопроекта №3822 во втором чтении и в целом поддержали 256 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Документ предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а входящих в его состав государственных предприятий - в хозяйственные общества.

Принятие законопроекта №3822, в частности, позволит трансформировать "Укроборонпром" в два крупных холдинга.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №3822 в первом чтении 29 января.