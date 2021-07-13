НБУ планирует снять ограничение на покупку инвалюты без обязательств

Национальный банк Украины (НБУ) планирует в ближайшее время начать постепенную отмену ограничений на покупку бизнесом иностранной валюты без обязательств, сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

"Мы готовы двигаться дальше на пути к валютной либерализации. Это наш безусловный приоритет. Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, касающегося покупки иностранной валюты под обязательства", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Замглавы Нацбанка отметил, что, по мнению команды регулятора, такое решение будет иметь большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные меры.

"Сейчас мы активно дискутируем на эту тему и финализируем обсуждение касательно модальности. Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет. Это решение будет одобрено нами в скором времени", – добавил Гелетий.