"Ресурсный" законопроект привел к росту на 9% цен на первичном рынке недвижимости – эксперт

Рынок первичной жилой недвижимости в столице отреагировал на "ресурсный" законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины подорожанием предложения, в результате чего медианная цена квадратного метра первички в июне достигла уровня $1157/кв. м, что на 9% больше значения в предыдущем месяце, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба Address.ua.

"Для рынка первичной жилой недвижимости июнь стал месяцем пертурбаций, к основным причинам которых можно отнести новый законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Первичный рынок отреагировал однозначно - медианная цена первички выросла на 9%", - сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

По данным портала Address.ua, медианная цена однокомнатных квартир в июне выросла на 10,9%, до $1200/кв. м, двухкомнатных – на 4,3%, до $1093/ кв. м, трехкомнатных - до $1069/кв. м, на 4,01% по сравнению с маем 2021 года.

С точки зрения географии, основной рост пришелся на спальные районы правого берега столицы, где цены в среднем выросли на 8%. Левобережные новостройки подорожали в среднем на 3%. А вот центральные районы Киева, похоже, исчерпали возможности для роста на данный момент - медианная цена осталась на том же уровне, что и месяц назад.

Одним из самых дорогих районов в столице по-прежнему остаются Печерский район – медианная цена составляет $1950/кв. м, Шевченковский – $1619/кв. м, Подольский – $1209/кв. м. Минимальная цена - $937/ кв. м - зафиксирована в Днепровском районе.

По словам Герасимчука, вырос и спрос на квартиры в новостройках, причем основной пришелся на однокомнатные.

"С точки зрения спроса стоит отметить резкий (на 9%) рост запросов на квартиры в ценовой категории от $50 тыс. до $70 тыс. Однако сегодняшний рост показателей рынка имеет во многом ажиотажный характер на фоне массовых заявлений застройщиков о грядущем повышении цен", - сообщил Герасимчук. По его мнению, если цены с большой вероятностью продолжат расти по объективным причинам, то спрос при дальнейшем росте цен начнет снижаться.

В июне квартиры стоимостью в пределах $50-70 тыс. дали 45% из 380 тысяч запросов к базе портала недвижимости Address.ua. На втором месте находилось жилье в диапазоне до $30 тыс. – 31% запросов, жилье от $30 тыс. до $50 тыс. – 17%.

В пресс-службе подчеркивают сохранение высокого спроса на квартиры в новостроях: 74% пользователей портала Address.ua интересовались покупкой недвижимости на первичном рынке и 26% - на вторичном.