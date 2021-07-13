Экономика

16:58 13.07.2021

"Азовсталь" "Метинвеста" прошла аттестацию на соответствие рельсовых скреплений для "УЗ" по новым стандартам

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"Азовсталь" "Метинвеста" прошла аттестацию на соответствие рельсовых скреплений для "УЗ" по новым стандартам

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу "Метинвест", успешно прошел аттестацию на соответствие выпускаемых рельсовых скреплений по новым ГОСТам, сообщается в пресс-релизе управления по связям с общественностью в Мариуполе группы "Метинвест" во вторник.

При этом уточняется, что квалификационные испытания и оценку соответствия качества продукции проводила Специализированная комиссия центрального аппарата АО "Укрзализныця" совместно с сотрудниками дирекции по технологии и качеству меткомбината.

В ходе аттестации комиссия осмотрела продукцию в цехе рельсовых скреплений (ЦРС) и цехе механических испытаний (ЦМИ), ее соответствие требованиям новых стандартов по химическому составу и механическим характеристикам стали, геометрическим размерам, формам и маркировке. Проверила документацию и элементы системы менеджмента качества рельсовых скреплений в ЦРС и цехе метрологии.

"С одной стороны, необходимо было провести сертификацию продукции на соответствие новым требованиям ГОСТа, со второй – выполнить требования основного покупателя нашей продукции. Программу и методику испытаний разработали в Научно-исследовательском и конструкторско-технологическом институте железнодорожного транспорта" "Укрзализныци". В завершение двухдневных испытаний меткомбинат в очередной раз подтвердил высокое качество азовстальской продукции", - отметил начальник отдела стандартизации, сертификации и договорной работы технологического управления "Азовстали" Константин Голобородько, которого цитирует пресс-служба.

Рельсовые скрепления – важные элементы железнодорожного пути, соединяющие между собой рельсы и шпалы. В процессе эксплуатации скрепления подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому повышенные требования выдвигаются как к конструкционным характеристикам, так и к качеству стали, из которой они изготовлены.

МК "Азовсталь" входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #азовсталь #метинвест #укрзализныця
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