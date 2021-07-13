Google оштрафована на $593 млн во Франции за нарушение требований в сфере авторского права

Французский регулятор в сфере конкуренции оштрафовал американскую Google, принадлежащую технологическому гиганту Alphabet Inc., на $593 млн за предполагаемое нарушение требований обсуждать соглашения об авторском праве с новыми издателями.

Регулятор сообщил, что Google нарушила указания, в соответствии с которыми Alphabet должна обсуждать с издателями возможность показывать фрагменты их контента в результатах поиска.

Соответствующие указания были даны на фоне жалоб от издателей на то, что Google уклоняется от выполнения новых директив Европейского союза об авторском праве.

После этого Google заключила платные сделки с несколькими французскими информационными изданиями, включая Le Monde и Le Figaro.

Представитель Google сообщила, что компания "очень разочарована этим решением".

"Штраф является игнорированием наших усилий достичь соглашения и реальной картины работы новостей на наших платформах", - говорится в ее сообщении.

Акции Alphabet в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке дорожают на 0,6%.