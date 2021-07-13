Экономика

13:32 13.07.2021

ЕБА обеспокоена законодательными предложениями предоставить АМКУ слишком широкие полномочия

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ЕБА обеспокоена законодательными предложениями предоставить АМКУ слишком широкие полномочия

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обеспокоена законодательными предложениями предоставить Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) слишком широкие и несвойственные ему полномочия (законопроект №5431), сообщила ассоциация агентству "Интерфакс-Украина".

"Свои предостережения бизнес-сообщество выложило в недавнем обращении к Матти Маасикасу, главе представительства Европейского Союза в Украине. По мнению бизнеса, нормы законопроекта №5431, одобренного Комитетом ВРУ по вопросам экономического развития, могут привести к нарушению прав и свобод человека. Эксперты ассоциации категорически не поддерживают законопроект №5431 в силу ряда проблемных норм, которые не являются адекватными и обоснованными", – указала ЕБА в комментарии агентству.

Среди несвойственных полномочий, которыми законопроект предлагает наделить АМКУ, ЕБА выделяет право на проверки помещений физлиц по решению суда.

"При этом в тексте законопроекта не определено, касается ли это только уполномоченных лиц предприятий или любого сотрудника. Более того, порядок и конкретные основания для осуществления проверок бизнеса АМКУ будет фактически устанавливать самостоятельно, что открывает пространство для потенциальных злоупотреблений и давления на бизнес", – поясняют эксперты ассоциации.

Законопроект также предлагает наделить комитет правом определять приоритетность и категории дел, заявления по которым будут оставлены без рассмотрения. ЕБА указывает на ручное управление перечнем объектов исследования, что создаст искусственные преграды для защиты прав граждан и противоречит принципу верховенства права и равенства всех перед законом.

Ассоциация раскритиковала норму законопроекта, которая предполагает право АМКУ на доступ ко всем автоматизированным реестрам, базам данных и других систем сбора и обработки информации, ведомостей в собственности госорганов или органов местного самоуправления.

"Фактически, эта норма предоставляет АМКУ неограниченные права для доступа к информации, включая конфиденциальную, без надлежащего обоснования необходимости такого доступа. Ассоциация обеспокоена предложениями наделить АМКУ такими несвойственными полномочиями. Это создаст дополнительное давление на бизнес и граждан Украины. Отсутствие в данном законопроекте законодательно определенного порядка осуществления проверок, сбора и оценки доказательств может побудить должностных лиц АМКУ действовать по своему усмотрению, что грозит коррупционными рисками и возможными нарушениями прав человека", – указывает ЕБА.

По мнению экспортов бизнес-ассоциации, законопроект избирательно решает проблемы работы АМКУ, однако не в полной мере учитывает аспекты обеспечения прав субъектов хозяйствования, которые принимают участие в расследовании.

"К тому же, предоставление АМКУ полномочий инициировать проверки в любое время суток может привести к волне обращений в судебные органы за защитой, что может негативно отразиться на имидже Украины как страны, которая поддерживает европейские ценности. Европейская Бизнес Ассоциация уже обратилась в Верховную Раду Украины с просьбой доработать законопроект №5431 и исключить нормы, которые могут нарушать права и свободы человека и принцип верховенства права", – указала ЕБА.

Теги: #законопроект #еба #амку
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