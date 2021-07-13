Экономика

13:26 13.07.2021

"Автомагистраль-Юг" ко Дню Независимости завершит обновление Театральной площади в Киеве

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"Автомагистраль-Юг" ко Дню Независимости завершит обновление Театральной площади в Киеве

Компания "Автомагистраль-Юг", которая реализует целый ряд проектов в рамках президентской программы "Большое строительство", ко Дню Независимости планирует завершить обновление Театральной площади в Киеве, сообщается на странице компании в Facebook.

"Наша компания системно реализует благотворительные проекты в регионах присутствия. Последние годы мы очень активно работаем в Киеве - обновили самые большие столичные магистрали - проспекты Дружбы Народов, Заболотного, Бандеры и другие дороги. Давно хотели сделать киевлянам подарок. Нам кажется, обновление Театральной площади с радостью воспримут как киевляне, так и многочисленные гости города", - цитируется генеральный директор компании Николай Тимофеев.

Подрядчик отмечает, что обновление площади было необходимо, поскольку гранитные плиты и лестницы на ней растрескались, а бетонная основа была частично разрушена.

"Возможная причина - 30 лет назад при строительстве площади не сделали систему полива зеленых зон. Поэтому на площадь регулярно заезжала автоцистерна, на вес которой основа не была рассчитана. Зимой гранитное покрытие повреждала снегоуборочная техника и разъедала соль, которую используют для борьбы с гололедицей", - считает компания.

К настоящему времени строители демонтировали старые плиты и бетонную основу и обустраивают новые. Они также заменят электросети и реконструируют опоры фонарей системы освещения, покрасят фасад Национальной оперы, гидроизолируют его цоколь и построят систему полива зеленых зон. Практически все подготовительные работы уже завершены.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы президента Владимира Зеленского в Киеве на ВДНГ стартовали работы по обустройству спортивного урбан-парка.

 

Теги: #киев #большое_строительство #автомагистраль_юг
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