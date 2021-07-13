Экономика

12:53 13.07.2021

Сологуба на посту замглавы сменил экс-замминистра экономики, глава департамента макроисследований ICU Николайчук

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Сологуба на посту замглавы сменил экс-замминистра экономики, глава департамента макроисследований ICU Николайчук

Совет Национального банка Украины (НБУ) 13 июля прекратил полномочия заместителя главы НБУ, ответственного за работу блока "Монетарная стабильность" Дмитрия Сологуба в связи с окончанием срока полномочий и назначил на его место Сергея Николайчука.

Согласно сообщению пресс-службы НБУ во вторник, Николайчук будет отвечать за работу блока "Монетарная стабильность", в который входят: Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финстабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, Управление европейской интеграции и международных программ.

По информации НБУ, Николайчук до 2019 года работал в центробанке директором Департамента монетарной политики и экономического анализа, с сентября-2019 по апрель-2020 занимал должность замминистра в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, где отвечал за аналитическую поддержку решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и привлечения инвестиций в страну.

Указывается, что с апреля 2020 года он работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU, где отвечал за аналитическую поддержку инвестиционных решений на развивающихся рынках, и на глобальных рынках капитала, подготовку аналитических продуктов компании, а также за разработку соответствующих рекомендаций для клиентов компании.

В свою очередь, Сологуб проработал замглавы НБУ с 1 марта 2015 года.

Теги: #нбу #кадры #нацбанк
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