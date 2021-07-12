Экономика

17:16 12.07.2021

"Укрзализныця" выставит на продажу 22 объекта недвижимости в 6 городах на общую сумму 42 млн грн

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"Укрзализныця" выставит на продажу 22 объекта недвижимости в 6 городах на общую сумму 42 млн грн

АО "Укрзализныця" выставит на аукционы в электронной системе "Prozorro.Продажи" 22 объекта недвижимости в шести городах страны.

Согласно сообщению УЗ на сайте в понедельник, первые лоты будут выставлены на аукцион уже в этот день.

По словам и.о. главы компании Ивана Юрика, "Укрзализныця" выставит на продажу 11 зданий и 11 нежилых помещений, расположенных в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Синельниково, Смиле и Чопе.

"Общая стартовая цена объектов составляет около 42 млн грн, но мы уверены, что она существенно возрастет за счет конкуренции в ходе торгов. Все предложенные к продаже объекты находятся в привлекательных для ведения бизнеса местах, потенциальные покупатели смогут лично их посмотреть. Мы обеспечим беспрепятственный доступ к ним", - цитируется в сообщении Юрик.

Помимо получения прибыли, "Укрзализныця" планирует также изучить спрос на такие объекты и понять реальную заинтересованность покупателей для использования этого опыта в дальнейших продажах.

"Также благодаря реализации непрофильных объектов, которые годами не используются компанией, будет улучшено благоустройство территории за счет их восстановления новыми владельцами, а "Укрзализныця" не будет тратить средства на их содержание", - отметил Юрик.

В компании также о работе постоянно действующей комиссии, которая определяет перечень непрофильных активов. В такой перечень включаются объекты, не используемые УЗ в непосредственной деятельности по организации перевозок пассажиров и грузов.

Теги: #укрзализныця #prozorro
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