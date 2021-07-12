Турция на следующей неделе готова принять украинскую делегацию для финализации проекта соглашения о ЗСТ

Турция на следующей неделе готова принять украинскую делегацию для финализации технических моментов проекта соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами, сообщил министр торговли Турции Мехмет Муш.

"Наши делегации уже плодотворно поработали над соглашением. А на следующей неделе мы готовы принять у себя делегацию из Украины для финализации технических моментов по проекту соглашения", – цитирует пресс-служба Минэкономики Украины Муша по итогам его видеоконференции с первым вице-премьером - министром Алексеем Любченко в понедельник.

Турецкий министр отметил, что делегации должны активизировать работу и в ближайшее время представить проект соглашения о ЗСТ между обеими странами.

"У нас осталось несколько позиций, где мы должны найти баланс в наших торговых отношениях. Следует отметить, что во время переговоров с турецкими коллегами мы пришли к конструктивным и прогрессивным решениям, которые позволят защитить внутренние рынки там, где это нужно, и подготовить соглашение, которое поспособствует углублению торговых отношений и развитию экономик наших стран", – приводятся в сообщении слова Любченко.

Как отмечает Минэкономики, видеоконференция состоялась по итогам телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.