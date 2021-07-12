Экономика

15:18 12.07.2021

Вероятность голосования за "ресурсный" законопроект на текущей сессии 5% - нардеп от "Слуги народа"

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Вероятность голосования за "ресурсный" законопроект на текущей сессии 5% - нардеп от "Слуги народа"

 

Вероятность голосования за "ресурсный" законопроект о повышении ряда налоговых ставок №5600 на текущей сессии парламента составляет 5%, и 95% - рассмотрение законопроекта будет перенесено на осень, прогнозирует народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Этот законопроект с большой долей вероятности, 95%, не будет рассмотрен до конца этой сессии, он переносится на осень. Таким образом, у всех заинтересованных сторон будет больше времени для проведения дискуссии", – сказала она в ходе экспертного обсуждения в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в понедельник.

Она отметила, что в настоящее время разрабатываются поправки в данный законопроект.

"Мы полагаем, что не следует доводить полномочия налоговых органов до уровня драконовских", – указала она.

Теги: #ресурсный_законопроект
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