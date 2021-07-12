ЧБТР выделит до $20 млн кредита владельцу ТЦ "Аракс" в Киеве

Черноморский банк реконструкции и развития (ЧБТР) намерен предоставить кредит до $20 млн группе компаний, владеющей двумя торговыми центрами "Аракс" в Киеве.

Как сообщила юридическая компания Asrers, выступающая советником по кредиту, средства будут направлены на модернизацию и усовершенствование принадлежащей группе коммерческой недвижимости в Киеве и Хмельницком, в частности для улучшения энергоэффективности помещений, снижения потребления электроэнергии, а также на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Сеть киевских ТЦ "Аракс" включает два объекта: открытый в 2009 году объект по ул. Кольцевой (27 тыс. кв. м) и запущенный в сентябре 2019 года в с. Ходосовка (Киевская обл., 15 тыс. кв. м).

Группа также владеет ТРЦ "Оазис" (30 тыс. кв. м), открытым в Хмельницком в 2008 году.