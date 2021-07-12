Гройсман предлагает власти восстановить идею ГТС-консорциума и предложить Западу соглашение о гарантиях безопасности и экономической поддержке Украины

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер Украины Владимир Гройсман предлагает власти восстановить идею совместного управления украинской газотранспортной системой и предложить партнерам заключить долгосрочное соглашение, которое содержало бы конкретные принципы и пути экономической и безопасности поддержки Украины.

"Советовал бы президенту предложить минимум 10-летний контракт, который состоял бы из двух частей. Первая - экономически более выгодные условия транспортировки газа по украинской территории. Тогда мы снимаем аргумент об экономической целесообразности транспортировки через "Северный поток-2". Вторая часть: Украина должна максимально быстро предложить европейским партнерам и США формулу совместного управления ГТС в виде консорциума. Два года власти ни шагу не сделали в этом направлении", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24", комментируя ход встреч руководства Украины и Германии в Берлине.

Гройсман подчеркнул, если немецкие партнеры называют "Северный поток – 2" коммерческим проектом, то надо быть решительными не только в заявлениях об истинных намерениях "Газпрома", но и в предложениях использования украинской трубы.

Вместе с тем, как отметил политик, должен быть "план Б" - на случай, если "Северный поток – 2" все же будет введен в эксплуатацию. По его словам, им должна стать комплексное и долгосрочное соглашение по безопасности в формате "Украина-ЕС–США".

Отдельно он отметил необходимость планирования и прогнозирования энергетической интеграции Украины в ЕС в контексте "декарбонизации экономики и освоения новых видов топлива - например, водорода".

"Меня пугают высказывания чиновников, которые говорят, что водород - это долго и дорого. Они должны системно планировать будущее Украины. Если смотреть "сегодня на сегодня" - иметь лишь кризисы. Надо смотреть и на водород, и на декарбонизацию экономики. Если этого не делать, мы за 10 лет перестанем быть конкурентными в мире. Даже учитывая сырьевой экспорт, не говоря уже о переработке", - сказал Гройсман.