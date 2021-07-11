Экономика

12:33 11.07.2021

Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительных пенсий

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Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительных пенсий

Кабинет министров Украины на прошедшей неделе утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)  органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения в Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье.

"Сделан еще один шаг к внедрению накопительной пенсионной системы. На этой неделе правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения", - написал Шмыгаль в фейсбуке.

Он отметил, что это решение открывает возможности для создания инфраструктуры, необходимой для функционирования пенсионных фондов, и устанавливает механизм работы исключительно для профессиональных и ответственных компаний.

 

Теги: #шмыгаль #нкцбфр #пенсия #кабмин
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