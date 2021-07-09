Военные-пенсионеры получат ежемесячную надбавку 2 тыс грн, минимальная пенсия составит 3,8 тыс. грн – премьер

Военнослужащие-пенсионеры в Украине с 1 июля будут получать ежемесячную доплату в размере 2 тыс грн, минимальная пенсия будет установлена на уровне 3 тыс 854 грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Предусматривается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2 000 гривень для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров, установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3 854 гривень", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в пятницу.

Кроме этого, по его словам, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. "Более 40 тысяч человек получат повышение почти в 700 гривень", - написал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что поводом для такой инициативы послужило то, что в 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопросы индексации пенсий для военных не был урегулирован, поэтому размер новоназначенных пенсий и пенсий, назначенных до 2018 года, отличается почти в два раза.

"По инициативе президента Владимира Зеленского уже на следующем заседании Кабинета министров будет принято разработанное Министерством социальной политики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Это решение должно уменьшить имеющиеся диспропорции", - пояснил премьер.