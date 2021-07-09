Госпотребслужбе будет рекомендовано отменить решение о наложенном на Новую почту штрафе в Харькове
Госпотребслужбе будет рекомендовано отменить решение о наложенном на Новую почту штрафе в Харькове, говорится в пресс-релизе компании на официальном сайте в пятницу.
Согласно документу, 9 июля состоялась встреча совладельца Новой почты Вячеслава Климова с председателем Государственной потребительской службы Владиславой Магалецкая в рамках Союза украинских предпринимателей.
Во встрече также принял участие заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Ярослав Грегирчак. Темой встречи было обсуждение штрафов, наложенных на Новую почту харьковским подразделением службы.
По результатам встречи компания сообщает:
- По делу открыто два дисциплинарных производства. Созданы отдельные комиссии, которые проводят расследование по поводу проверок Новой почты в Харькове и Чугуеве.
- Комиссия, которая расследовала дело в Харькове, предварительно установила многочисленные нарушения законодательства при проведении проверки. Предварительно Председателю Госпотребслужбы будет рекомендовано полностью отменить решение о штрафе в Харькове на сумму 151 млн гривен.
- Комиссия, расследующая дело в Чугуеве, продолжает работать и планирует завершить расследование до 15 июля.
- Госпотребслужба направит в Исполнительную службу письмо о приостановлении исполнения решения. Это нужно для того, чтобы с Новой почты не был автоматически взыскан штраф пока продолжается рассмотрение дела.