Экономика

14:54 09.07.2021

Госпотребслужбе будет рекомендовано отменить решение о  наложенном на Новую почту штрафе в Харькове

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Госпотребслужбе будет рекомендовано отменить решение о наложенном на Новую почту штрафе в Харькове, говорится в пресс-релизе компании на официальном сайте в пятницу. 

Согласно документу, 9 июля состоялась встреча совладельца Новой почты Вячеслава Климова с председателем Государственной потребительской службы Владиславой Магалецкая в рамках Союза украинских предпринимателей.

Во встрече также принял участие заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Ярослав Грегирчак. Темой встречи было обсуждение штрафов, наложенных на Новую почту харьковским подразделением службы.

По результатам встречи компания сообщает: 

  • По делу открыто два дисциплинарных производства. Созданы отдельные комиссии, которые проводят расследование по поводу проверок Новой почты в Харькове и Чугуеве.
  • Комиссия, которая расследовала дело в Харькове, предварительно установила многочисленные нарушения законодательства при проведении проверки. Предварительно Председателю Госпотребслужбы будет рекомендовано полностью отменить решение о штрафе в Харькове на сумму 151 млн гривен.
  • Комиссия, расследующая дело в Чугуеве, продолжает работать и планирует завершить расследование до 15 июля.
  • Госпотребслужба направит в Исполнительную службу письмо о приостановлении исполнения решения. Это нужно для того, чтобы с Новой почты не был автоматически взыскан штраф пока продолжается рассмотрение дела.
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Интерфакс-Украина
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