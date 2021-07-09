Госпотребслужбе будет рекомендовано отменить решение о наложенном на Новую почту штрафе в Харькове

Госпотребслужбе будет рекомендовано отменить решение о наложенном на Новую почту штрафе в Харькове, говорится в пресс-релизе компании на официальном сайте в пятницу.

Согласно документу, 9 июля состоялась встреча совладельца Новой почты Вячеслава Климова с председателем Государственной потребительской службы Владиславой Магалецкая в рамках Союза украинских предпринимателей.

Во встрече также принял участие заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Ярослав Грегирчак. Темой встречи было обсуждение штрафов, наложенных на Новую почту харьковским подразделением службы.

По результатам встречи компания сообщает: