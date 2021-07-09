Экономика

14:28 09.07.2021

"Ресурсный" законопроект в нынешней редакции предусматривает уплату НДС за жилье, ранее купленное по длительной рассрочке или в ипотеку

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"Ресурсный" законопроект в нынешней редакции предусматривает уплату НДС за жилье, ранее купленное по длительной рассрочке или в ипотеку

 Законопроект №5600 ("ресурсный" законопроект) в нынешней редакции предусматривает уплату НДС за квартиру, купленную в ипотеку или по длительной рассрочке, при этом остается открытым вопрос, кто именно, застройщик или инвестор, должен его уплатить, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор компании "Интергал-Буд" (Киев) Анна Лаевская.

"По составленным предварительным договорам купли-продажи фактически компаниям по управлению активами девелопера все же придется вынуть из кармана эти 20% задним числом или переложить эту ответственность на покупателя, который - ни сном, ни духом, ведь инвестировал он до истории с "ресурсным" законопроектом", - сказала Лаевская.

Эксперт подчеркнула, нормы указанного законопроекта создадут огромное напряжение для рынка и отрасли в целом, снизят уровень доверия к девелоперам, сократят темпы и объемы строительства. Кроме того, многие, особенно небольшие компании просто не смогут это себе позволить. В таком случае рынок ждут остановки строительства и новые недострои.

"Что касается нашей компании, то мы не планируем перекладывать эти 20% на плечи покупателя. В случае подписания закона мы оперативно примем решение - платить их из своего кармана или задействовать финансово-юридические способы, решающие этот вопрос", - сказала Лаевская.

Теги: #недвижимость #лаевская #ресурсный_законопроект #интергал_буд
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