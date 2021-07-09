Аэропорт в Мариуполе усилит экономическую привлекательность города и региона - мэр

Возобновление работы цивильного аэропорта в Мариуполе позволит полноценно решить логистические проблемы и усилить экономическую привлекательность юга Донецкой области.

Как сообщается на сайте Мариупольского горсовета со ссылкой на городского голову Мариуполя Вадима Бойченко, который прокомментировал инициативу создания сети региональных авиахабов в Украине.

"Есть несколько проектов по построению аэропорта в нашем городе. В частности, рассматривается несколько локаций. Для нас главное - запустить процесс. Ведь отсутствие аэропорта не только создает трудности для жителей в плане отсутствия быстрого и комфортного передвижения по стране, но и мешает экономическому развитию", - отметил мэр Бойченко.

По его словам, авиасообщение откроет новые возможности перед городом и позволит привлечь больше международных инвестиций. Бойченко также поблагодарил Офис президента Украины и правительство Украины за понимание ситуации и готовность идти навстречу в этом вопросе.

На Всеукраинском форуме "Украина 30" заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о старте развития сети региональных авиахабов. Это, по его словам, один из ключевых инфраструктурных проектов в рамках "Большого строительства".

Ранее в интервью городскому порталу Мариуполя заммэра Сергей Захаров заявил, что в горсовете рассматривают возможность использовать тактическую защитную систему "Железный купол" для обеспечения безопасности полетов в аэропорт как в зону, приближенную к буферной зоне ООС (полеты над которой ограничены в целях безопасности).

По его словам, город уже связался с израильской компанией, которая занимается безопасностью, специалисты которой должны были приехать для обсуждения возможность установки системы в Мариуполе.