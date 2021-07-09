Спрос на 5-летние евробонды "Укрзализныци" на $300 млн под исторически-низкую для компании ставку 7,875% вдвое превысил предложение

АО "Укрзализныця" отмечает высокую заинтересованность инвесторов к выпуску евробондов компании на $300 млн.

Как сообщается на сайте "Укрзализныци" вечером в четверг, по результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года.

"Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества - спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, в основном представляющих Великобританию и Швейцарию", - отмечено в сообщении.

В компании также подчеркнули, что по результатам встреч с инвесторами и прайсинга "Укрзализныця" первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование в размере $300 млн путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на пять лет.

"На фоне сложного предыдущего финансового года стоит отметить доверие инвесторов к "Укрзализныце" как к ответственному заемщику, должным образом обслуживающему свои финансовые обязательства. Учитывая нормативные ограничения и соответственно ограниченный ресурс на местном рынке, международный рынок капитала является надежной альтернативой и прозрачным источником финансирования по рыночной ставке для "Укрзализныци", - отметил и.о. главы компании Иван Юрик.

Средства, которые будут привлечены при выпуске, будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

"Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля "Укрзализныци", а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании", - подчеркивается в сообщении.

Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска - ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital и при поддержке министра инфраструктуры Украины.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций "Укрзализныци" (УЗ) ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" и поместило его в список Rating Watch "Негативный".

В мае 2021 года "Укрзализныця" финализировала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком и планирует постепенно снизить стоимость этого финансирования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.