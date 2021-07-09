Экономика

09:51 09.07.2021

Такого штрафа не будет, он неадекватный - глава Госпродпотребслужбы о штрафе 326 млн грн "Новой Поште"

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Такого штрафа не будет, он неадекватный - глава Госпродпотребслужбы о штрафе 326 млн грн "Новой Поште"

Государственная потребительская служба отменит наложенные на группу компаний "Нова Пошта" многомиллионные штрафы, наложенные сотрудниками Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

"Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: такого штрафа не будет. Потому что он не адекватен нарушению", - написала на своей странице в Facebook глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

По ее словам, юристы службы уже готовят соответствующее решение.

Магалецкая планирует в пятницу провести личную встречу с представителями "Нова Пошта" и бизнес-сообщества.

Она также подчеркнула, что в Украине необходимо срочно менять законодательство, иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах.

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет "рвать" бизнес пока я возглавляю эту структуру", - заверила глава Госпродпотребслужбы.

Как сообщалось, "Нова Пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждение посылки на 500 грн.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн - по 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года - по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.

Теги: #нова_пошта #госпродпотребслужба #штраф #магалецкая
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