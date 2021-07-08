Экономика

18:04 08.07.2021

"Батькивщина" помогает фермерам противостоять рейдерским атакам, начавшимся после запуска рынка земли – Тимошенко

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"Батькивщина" помогает фермерам противостоять рейдерским атакам, начавшимся после запуска рынка земли – Тимошенко

Политическая партия "Батькивщина" начала оказывать украинским фермерам "скорую помощь" в противодействии рейдерским захватам земельным участков, заявила лидер политсилы, народный депутат от одноименной фракции Юлия Тимошенко во время пресс-конференции по результатам рабочей поездки в Винницкую область.

"Ко мне обратились фермеры Винницкой области и попросили, чтобы наша команда выехала для обсуждения всех вопросов, связанных с угрозами для украинского фермерства в связи с введением с 1 июля "рынка земли". Дело в том, что одновременно с этим начались и рейдерские атаки на фермерские земли, на земле сельскохозяйственных кооперативов, на паи людей", - цитирует слова Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".

По ее словам, команда "Батькивщины" как "скорая помощь" выезжает на такие приглашения по всей стране, ведь несмотря на заверения премьер-министра, что "продажа земли идет спокойно", люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы.

Тимошенко отметила, что это происходит потому, что в судах они "не находят защиты и правосудия, силовые структуры их не поддерживают, а рейдеров покрывают властные чиновники".

"Нет сегодня в Украине государственной системы, которая бы защитила права людей, поэтому мы здесь. Мы собрали все документы, которые нам передали фермеры и владельцы паев, которых сегодня реально лишают земли. И будем бороться вместе с людьми. А завтра у нас открывается всеукраинская телефонная горячая линия, на которую украинцы смогут позвонить, если у них начнут отбирать землю. Наша команда будет мгновенно выезжать на помощь. Если этой беде не противостоять, то последствия могут быть очень болезненными для страны", - подчеркнула нардеп.

Во время пресс конференции Тимошенко также обратила особое внимание журналистов на вопросы, которые чрезвычайно сильно беспокоят фермеров и крестьян.

В частности, она указала на отсутствие денег для выкупа земель у фермеров даже по нормативной оценке, растерянность людей и их неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие обещанных властью беспроцентных кредитов для выкупа земель и "круговую поруку", которая приводит к тому, что людям будет некуда обратиться в случае рейдерских захватов земли.

Также она заявила о том, что люди "шокированы проголосованным в первом чтении законом №5600, который вводит 5% -ный налог на паи, начиная с 50 соток земли".

"Это еще один метод, как людей сгонять с земли и заставлять продавать свои участки. В селе все возмущены такими вещами, люди хотят референдум против продажи земли. Они хотят справедливости", – резюмировала Тимошенко.

Теги: #земля #тимошенко #фермеры
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