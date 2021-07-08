Киевсовет утвердил техдокументацию нормативной денежной оценки земель

Киевский городской совет утвердил техническую документацию нормативной денежной оценки земель столицы, которая начнет действовать с 1 января 2023 года.

Как сообщила пресс-служба, соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 89 депутатов.

"Благодаря принятию этого решения Киев получит дополнительные возможности для развития. В частности, это даст возможность улучшить социально-экономическое состояние, содействовать выполнению программ развития города, разработать механизмы экономического стимулирования рационального использования и охраны земель Киева. Впервые нормативно денежная оценка была разработана, подана и утверждена вовремя", – цитируется в сообщении заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Оленич.

Согласно принятому документу, базовая стоимость 1 кв. м земли столицы возрастет в 1,2 раза. Определены факторы ценности городских земель: удобство транспортной развязки, окружающая среда, инфраструктура и социальная привлекательность. Также сформировано 573 экономико-планировочные зоны.

Пресс-служба напоминает, что на показателе нормативной денежной оценки базируется размер земельного налога, арендной платы и госпошлин. Такая оценка проводится согласно законодательству не реже чем раз в 5-7 лет.