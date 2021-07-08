Экономика

17:14 08.07.2021

Минэнерго Беларуси: отказ Киева от закупок энергии с БелАЭС создаст риски для украинских потребителей

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Минэнерго Беларуси: отказ Киева от закупок энергии с БелАЭС создаст риски для украинских потребителей

Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси, заявляет белорусское Минэнерго.

"Объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в прошлом и этом году были небольшими. Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минэнерго считает, что решение украинской стороны "создает определенные риски, прежде всего, для украинских потребителей электроэнергии, но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов".

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг заявила, что Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС.

На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от "опасных" поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

Литва является самым ярым критиком проекта БелАЭС, считая станцию небезопасной. Уже несколько лет Вильнюс пытается разными способами заблокировать строительство станции, а также поставки произведенной на АЭС электроэнергии в соседние страны и на рынок ЕС. Пока эти попытки не увенчались успехом.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Первый энергоблок станции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня. Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей Беларуси в электроэнергии.

Теги: #реакция #электроэнергия #украина #беларусь
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