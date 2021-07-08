Минэнерго рассчитывает запустить новую модель ПСО по населению на рынке э/э с 1 августа – Галущенко

Министерство энергетики рассчитывает запустить новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Будет новая модель. Думаю, еще дней 10, и будем принимать", – сказал он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Ukraine Reform Conference в Вильнюсе в четверг.

Министр отметил, что перенос внедрения нового ПСО, намечавшегося на 1 июля, был необходим для выработки оптимальной его модели, что не позволяла сделать волатильность рынка э/э.

"Сейчас мы более-менее видим ориентиры, потому что в условиях волатильности, когда цена э/э падала в некоторые периоды и до 30 коп/кВт-ч, мы не могли рассчитать нормальную модель, которая бы стабилизировала "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", – отметил Галущенко.

При этом он подтвердил намерение ввести дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления.

"Мы не отказываемся от той базовой модели, о которой говорили раньше. Настаиваем на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для условно богатых, потребляющих больше, – другая", – разъяснил министр.

Вместе с тем, оценивая последствия обвала цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в первые дни июля, Галущенко выразил надежду на принятие аукционным комитетом 9 июля так называемого Black List компаний, которые прибегают к манипуляциям.

"Это ненормально, когда компании сначала покупают электроэнергию, потом расторгают договора, а государственные генерации несут убытки", – отметил Галущенко, добавив, что уже на следующей неделе будут предложены изменения в закон о рынке, также ограничивающие спекуляции.

В то же время, отвечая на вопрос о дальнейшей перспективе запрещенного регулятором до 1 октября импорта э/э из России и Беларуси, министр высказался о намерении противостоять его возобновлению.

"Будем делать все, чтобы не возобновилась эта история. Это не наш путь", – заверил Галущенко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №659 от 29 июня продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Ранее Кабмин отменил внедрение с 1 июня нового варианта спецобязательств на рынке электроэнергии для населения, предусматривающего продажу ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" напрямую поставщикам универсальных услуг, минуя ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").

После резкого падения цены на РСВ 1-4 июля, достигшего исторического минимума в 426,68 грн/МВт-ч, ПАО "Центрэнерго" заявило, что более трети трейдеров-партнеров компании перестали выкупать согласованные контрактами объемы э/э из-за убытков. НАЭК "Энергоатом" со своей стороны предупредил своих контрагентов, что не будет рассматривать предложения о досрочном расторжении контрактов.

Аукционный комитет по продаже электроэнергии на рынке двусторонних договоров 9 июля рассмотрит предложение Минэнерго внести изменения в регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже э/э на ТБ "Украинская энергетическая биржа", предусматривающие введение перечня систематических нарушителей договорных обязательств (Black List, который временно будет ограничивать их участие в аукционах по двусторонним договорам (ДД).