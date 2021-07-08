Заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасности подало свыше 50 человек

Конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) заинтересовал более 50 кандидатов, сообщил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в четверг.

По его словам, уже получена 51 заявка, однако пока сложно назвать их точное количество, так как некоторые заявки могли подаваться по почте.

Любченко уточнил, что в пятницу состоится заседание конкурсной комиссии, на которой эта информация станет более полной.

Первый вице-премьер также воздержался от комментария конкретных кандидатов, которые уже публично заявили о подаче заявок.

Как сообщалось, БЭБ заработает 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная ФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

Прием заявок на конкурс завершился вечером 7 июля. О подаче заявок на него уже сообщили экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, нынешний глава ГФС Вадим Мельник и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко. В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что не будет претендовать на эту должность.