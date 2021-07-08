Экономика

14:22 08.07.2021

Доработанный в Раде законопроект о корпуправлении соответствует требованиям ОЭСР - ЕБРР

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Доработанный в Раде законопроект о корпуправлении соответствует требованиям ОЭСР - ЕБРР

Законопроект №5593-д об усовершенствовании корпоративного управления юрлиц, акционером (учредителем, основателем) которых является государство, зарегистрированный в Верховной Раде на этой неделе, согласован с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и является прогрессом в отношениях между Украиной и международными партнерами в этом вопросе, сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"Не хотим, чтобы такой кризис завершился без пользы… Законопроект был зарегистрирован в форме, которая была согласована с нормами ОЭСР", – сказал он в Вильнюсе в четверг на 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Как сообщалось, из-за конфликта вокруг смены главы правления и набсовета "Нафтогаза Украины" в конце апреля независимые члены номинационного комитета временно покинули его, тем самым заблокировав его работу. Первое после перерыва заседание комитета прошло на этой неделе.

Патроне также напомнил, что в октябре прошлого года ЕБРР в присутствии президента Украины подписал меморандум об улучшении корпоративного управления и борьбы с коррупцией в ряде госкомпаний и сейчас реализует пилотную программу.

"Партнерство создалось, надо его лелеять", – заявил он, подчеркнув необходимость соблюдать дух законов, а не букву, и отстаивать институты, а не личности.

Теги: #ебрр #законопроект #корпуправление
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