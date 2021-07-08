Экономика

14:06 08.07.2021

Глава ГФС Мельник претендует на пост директора БЭБ

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Глава ГФС Мельник претендует на пост директора БЭБ

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник 6 июля подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил он на презентации итогов работы службы за полгода в четверг.

"Полагаю, что имею достаточный опыт практический, также я понимаю концепцию (работы БЭБ - ИФ). Фактически я являюсь соавтором немного другой, но похожей концепции, мы к этому пришли, и я понимаю, что именно необходимо бизнесу", - заявил он.

По словам Мельника, для участия в конкурсе он подал документы 6 июля, поскольку считает, что сможет организовать работу создаваемого ведомства.

Как сообщалось, БЭБ заработает 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

Ранее о желании занять должность президента БЭБ сообщили экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко. В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что не будет претендовать на эту должность.

Теги: #мельник #бэб #кандидат #гфс
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