Экономика

12:18 08.07.2021

Более 90% иностранных работников не жалеют, что остались в Польше во время пандемии – соцопрос

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Более 90% иностранных работников не жалеют, что остались в Польше во время пандемии – соцопрос

91,2% работающих в Польше работников-иностранцев заявили, что не жалеют о том, что остались в стране во время пандемии Covid-19 , свидетельствуют результаты социологического исследования "Трудовые мигранты в Польше во время пандемии", проведенного компанией "EWL" (Польша).

В то же время 4,6% опрошенных указали, что жалеют об этом, а 4,2% затруднились с ответом.

29,8% респондентов ответили, что чувствуют полную безопасность в Польше во время пандемии, 34,6% - что скорее чувствуют безопасность, 25,1% - чувствуют неуверенность, 5,8% - скорее, чувствуют опасность, 4,7% - чувствуют опасность.

36,4% указали, что в связи с пандемией коронавируса они больше всего боятся потери работы, 27,7% - экономического кризиса, 24,8% - необходимости возвращения в свою страну.

15% принявших участие в опросе сообщили, что побаиваются уменьшения зарплаты в Польше во время пандемии, в то время как 12,9% боятся заразиться коронавирусом.

69,6% сказали, что не заметили усиления негативных стереотипов относительно иностранцев в Польше в связи с эпидемией, 14% - что заметили, а 16,4% затруднились с ответом на вопрос.

50% респондентов отметили, что остались в Польше во время эпидемии в связи с тем, что работали в Польше до начала пандемии и не хотели менять планы, 36,7% - что хотели продолжать работу в Польше до тех пор, пока это будет возможно, 24,3% - что их разрешения на законное проживание и трудоустройство были автоматически продлены, 23% - что в их стране не хватает работы во время пандемии, 12,% - что чувствуют себя в большей безопасности в Польше, чем в своей стране, 7,1% - что иначе не смогут приехать в Польшу в течение долгого периода, 6,2% - что система здравоохранения Польше работает лучше, чем в их стране.

51,6% опрошенных указали, что приехали в Польшу во время пандемии, поскольку в Польше выше заработки, чем в их стране, 37,7% планировали это раньше и не хотели менять свои планы, 32,9% - поскольку в их стране плохая политическая и экономическая ситуация, 26,6% - поскольку в Польше выше уровень жизни, чем в их стране, 24,1% - поскольку в их стране отсутствовала работа во время пандемии, 18,2% - поскольку эпидемия их не волновала, 13,7% - поскольку потеряли работу в своей стране во время пандемии, 6,6% - по рекомендации друзей и близких.

31% респондентов отметил, что планирует продолжать трудоустраиваться в Польше до конца пандемии.

36,1% работников-иностранцев в Польше заявили, что готовы сделать прививку против Covid-19 в Польше, если будет такая возможность, 31,1% - что не готовы, а 32% затруднились ответить. 0,8% - уже сделали прививку в процессе вакцинации.

51% опрошенных сообщил, что хотели бы работать в Германии, 48,1% - в Польше, 25,9% - в Чехии, 25,1% - в США, 23% - в Канаде, 21,4% - в Норвегии.

Соцопрос проводился в апреле-мае 2021 года, в нем приняли участие 620 респондентов. 92,4% опрошенных - из Украины, 4,2% - из Беларуси, 2,3% - из Молдовы, 1,1% - из других стран.

Теги: #работники #польша #соцопрос #иностранцы
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