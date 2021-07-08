Экономика

11:39 08.07.2021

В Еврокомиссии позитивно отметили усилия Украины на пути к "промышленному безвизу"

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В Еврокомиссии позитивно отметили усилия Украины на пути к "промышленному безвизу"

Украина уже приложила большие усилия, чтобы отвечать соответствующим стандартам и положениям Евросоюза на пути к переговорам относительно подписания соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы достигаем успеха в оценке готовности Украины к переговорам относительно соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. Это значительно упростит доступ украинских продуктов, таких как оборудование, на рынок ЕС. В Украине соглашение известно как "безвизовый режим для промышленных товаров", в то время как мы знаем его как ACAA. Многое еще надо сделать до того, как мы сможем начать переговоры, но Украина уже приложила большие усилия, чтобы отвечать соответствующим стандартам и положениям ЕС", - сказал Домбровскис на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в четверг.

Теги: #домбровскис #промышленный_безвиз #украина
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