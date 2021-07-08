Украина вместе с партнерами начала практический перезапуск реформы корпуправления - премьер

Правительство Украины начало диалог с международными партнерами о практическом перезапуске реформы корпоративного управления, в рамках которого на этой неделе после перерыва было проведено заседание номинационного комитета для формирования набсовета "Магистральных газопроводов Украины", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Дальнейшие шаги – стабильная работа номинационного комитета и принятие законов и подзаконных актов", – сказал он в Вильнюсе в четверг на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине.

Премьер подчеркнул, что правительство заинтересовано в реформе корпоративного управления и внедрении лучших практик в этой сфере.

Как сообщалось, из-за конфликта вокруг смены главы правления и набсовета "Нафтогаза" независимые члены номинационного комитета временно покинули его, тем самым заблокировав его работу.

Согласно украинскому законодательству и нормативной базе, в набсоветах крупнейших госкомпаний большинство членов должно быть независимыми, их отбирает рекрутер и номинационный комитет с совещательными голосами доноров, утверждает Кабмин.

Возглавляет номинационный комитет глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. В состав комитета входят три представителя правительства (от Минэкономики, Минфина и органа управления предприятия) и пять независимых членов, в частности управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

В начале мая Кабинет министров продлил на два месяца – до трех месяцев – предельный срок рассмотрения номинационным комитетом претендентов на должности руководителей особо важных для экономики предприятий.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", с 1 мая отсутствуют набсоветы в 12 крупных компаниях, контрольные пакеты которых переданы Фонду госимущества Украины. В этом списке, в частности, Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Центрэнерго", "Турбоатом", "Энерготяжмаш", пять подконтрольных государству облэнерго (без "Тернопольоблэнерго"), "Харьковэнергосбыт", Днепровская и Криворожская ТЭЦ.