Экономика

09:44 08.07.2021

АМКУ разрешил Мининфраструктуры финансировать строительство взлетной полосы аэропорта "Днепр"

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АМКУ разрешил Мининфраструктуры финансировать строительство взлетной полосы аэропорта "Днепр"

Антимонопольный комитет Украины признал допустимой приостановленную им ранее госпомощь, которую Министерство инфраструктуры Украины предоставляло на проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр", отмечается в сообщении на сайте АМКУ, опубликованном вечером в среду.

Комитет рассмотрел материалы соответствующего дела и признал, что поддержка мероприятий по обеспечению безопасности аэродрома на основании бюджетной программы "Укринфрапроекта" и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" объемом 169,86 млн грн не является государственной помощью в соответствии с законом "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

В то же время признано государственной помощью поддержку по проектированию и строительству аэродрома, которая выделяется министерством для "Фининпро" и эксплуатанта - международного аэропорта "Днепр" общим объемом более 6 млрд грн.

В решении АМКУ говорится, что эта помощь является допустимой для конкуренции при условии выполнения трех обязательств:

- обеспечить, чтобы процедура отбора будущего эксплуатанта аэродрома международного аэропорта "Днепр" была открытой, конкурентной, прозрачной и недискриминационной. С этой целью предоставитель государственной помощи должен согласовать с уполномоченным органом по вопросам государственной помощи порядок такого отбора до начала его проведения;

- обеспечить, чтобы аэропорт был открыт для всех потенциальных авиаперевозчиков (не должен использоваться одним авиаперевозчиком);

- ежегодно предоставлять в уполномоченный орган отчетность по пассажиропотоку и полученной прибыли, а в случае изменения динамики этих показателей за период амортизации (до 2045 года) - дополнительно уведомлять.

Как сообщалось, в мае АМКУ временно приостановил государственную помощь, оказываемую Мининфраструктуры на проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта "Днепр". Комитет заявил об основаниях полагать, что эта финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе.

Указанная проблема в частности возникла из-за того, что Мининфраструктуры вовремя не сообщило АМКУ о намерении осуществить такое финансирование.

 

Теги: #амку #днепр #аэропорт
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