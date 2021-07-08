"Кернел" увеличил оценку капзатрат на новый МЭЗ на западе Украины со $180 млн до $279 млн

Агрохолдинг "Кернел" внес изменения в первоначальный проект строящегося на западе Украины маслоэкстракционного завода (МЭЗ) с расчетной мощностью переработки до 1 млн тонн масличных в год, увеличив рост оценки капитальных затрат на строительство на 55% - до $279 млн из-за расширения складских и логистических мощностей и удорожания строительных работ и материалов.

"Дополнительные расходы являются результатом вносимых в первоначальный проект завода изменений, связанных с расширением мощностей по приему и хранению семян подсолнечника, улучшением возможностей автомобильной и железнодорожной логистики, наряду с отражающим мировые тенденции удорожанием строительных материалов и рабочей силы", - говорится в сообщении группы компаний, обнародованном на Варшавской фондовой бирже.

Агрохолдинг уточнил, что после запланированного на весну 2022 года ввода в эксплуатацию, мощности МЭЗа по переработке семян подсолнечника составят 1 млн тонн/год.

По данным "Кернела", проект строящегося завода включает строительство теплоэлектростанции, производящей возобновляемую электроэнергию из биомассы расчетной мощностью 22,5 МВт.

Как сообщалось, в октябре 2018 года компания обнародовала планы по строительству завода по переработке масличных в Старокостантиновском районе Хмельницкой области в начале 2021 года. Проектная мощность завода по переработке планировалась на уровне 1 млн тонн масличных в год, объем хранилищ – 100 тыс. тонн. На тот момент ввод в эксплуатацию был запланирован на начало 2021 года.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd. является Андрей Веревский с долей 39,16%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник (владеет 4,99%).