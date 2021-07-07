Регулятор передал функцию установления тарифов для 28 предприятий теплоснабжения органам местной власти

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на своем заседании в среду передала государственное регулирование 28 предприятий в сфере производства, транспортировки и поставок тепловой энергии на местный уровень.

"Таким образом, устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", − указано в сообщении на сайте регулятора.

НКРЭКУ приняла такое решение посредством принятия постановления "Об утверждении изменений к лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения".

"При этом регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет происходить на местном уровне и будет продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности", - отметил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По словам членов комиссии, основанием для такого решения является соответствующая государственная политика и программа правительства, которая предусматривает передачу процесса тарифообразования по тепловой энергии органам местной власти.

Как ранее заявляла Ассоциация городов Украины, установление тарифов на тепловую энергию для предприятий теплокоммунэнерго на местном уровне должно стать более эффективным, чем на централизованном.

Источник: https://www.nerc.gov.ua/?news=11717