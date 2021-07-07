Экономика

19:13 07.07.2021

Транзит газа через ГТС Украины в первом полугодии снизился на 13%

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Транзит газа через ГТС Украины в первом полугодии снизился на 13%

Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-июне 2021 года составил 21,7 млрд куб. м, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (24,9 млрд куб. м), свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

В частности, в западном направлении транзитом поставлено 19,7 млрд куб. м газа (Словакия – 13,3 млрд куб. м, Венгрия – 4,5 млрд куб. м, Польша – 1,9 млрд куб. м), в южном – 2,1 млрд куб. м (Молдова – 1,7 млрд куб. м, Румыния – 0,4 млрд куб. м).

В пресс-службе ОГТСУ отмечают, что в июне транзит составил 3,72 млрд куб. м, в мае – 3,85 млрд куб. м, или около 124 млн куб. м/сутки.

"Газпром" использует все ранее забронированные мощности, но не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа", - отмечают в ОГТСУ.

Оператор напомнил, что с апреля выставляет на месячный аукцион дополнительные мощности точки соединения "Суджа" на границе РФ-Украина в объеме 63,7 млн куб. м/сутки. Однако эти мощности так и не были забронированы, несмотря на низкий уровень заполнения подземных хранилищ в Европе и плановую остановку на ремонт магистрали "Ямал-Европа" с 6 по 10 июля и "Северный Поток 1" – с 13 по 23 июля.

"Это значит, что "Газпром" не планирует поставлять дополнительные объемы газа в ЕС, несмотря на дефицит газа в Европе, что уже привело к росту цены на газ до исторического максимума с 2008 года – EUR37 за МВт*ч, или более $450 за тысячу кубометров", - отметили в ОГТСУ.

Кроме того, также не был проявлен интерес к выставленным 5 июля на аукционные торги дополнительным транзитным мощностям 15 млн куб. м/сутки для годового бронирования (с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2022).

"ОГТСУ является надежным партнером стран Европы, готов увеличить транзит газа через территорию Украины и предлагает дополнительные мощности для удовлетворения существующего спроса на газ в Европе. Если "Газпром" не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить другим российским и среднеазиатским добытчиком газа использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС", - отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, ЕС следует дать оценку действиям "Газпрома" и остановить злоупотребления доминирующей рыночной позицией с целью добиться одобрения запуска проекта "Северный поток-2".

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м.

В 2021-2024 годах на украинском газотранспортном коридоре действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году.

Теги: #газ #транзит
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